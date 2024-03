Guardalà: «Nelle ultime 7 rendimento pessimo della Juve, ha stroncato la speranza scudetto». La critica del giornalista

Il giornalista Giovanni Guardalà nel suo servizio per Sky Sport 24 non ha risparmiato una critica alla Juve per il rendimento delle ultime partite in campionato.

GUARDALA’ – «Vedremo se il ritorno in campo di McKennie e Rabiot sarà fondamentale e sufficiente per ritrovare la vittoria all’ora di pranzo. Con il Frosinone alla stessa ora l’unico successo nelle ultime 7. Un rendimento pessimo che ha stroncato la speranza scudetto».

