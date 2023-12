Guardalà sicuro: «Yildiz è l’arma in più per la Juve per contrastare l’Inter». Le parole del giornalista sul turco

Il giornalista Giovanni Guardalà a Sky Sport 24 ha parlato di Yildiz e dell’apporto che il giovane attaccante turco potrebbe dare alla Juve dopo il gran gol segnato nella partita contro il Frosinone. Queste le sue considerazioni.

GUARDALA’ SU YILDIZ – «Yildiz, per Allegri, è l’alternativa a Chiesa. Per la Juve, ormai unica alternativa per contrastare l’Inter nella corsa scudetto, è l’arma in più».

