Bonucci Roma, gradimento totale di Mourinho: «All’Union Berlino non è andata come sperava». Il retroscena sull’ex Juve

Bonucci è un’opportunità di mercato per la Roma. L’ex difensore della Juve tornerebbe volentieri in Italia e Mourinho avrebbe espresso il suo gradimento totale per l’acquisto.

Come svelato da Alessandro Sugoni a Sky Sport, poi, un altro fattore che spingerebbe Bonucci alla Roma è il fatto che i 6 mesi vissuti all’Union Berlino non sono andati come sperava sia a livello individuale che di squadra.

