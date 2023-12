Bremer non si fida della Roma: «Sarà una partita complicata. Lukaku? Lo affronterò così». Le parole verso la partita

Bremer attraverso il sito ufficiale della Juve ha parlato anche della prossima sfida di campionato contro la Roma.

JUVE ROMA – «Contro la Roma sarà una partita complicata e so bene che contro Lukaku non sarà semplice confrontarsi: sarà una sfida difficile e dovrò dimostrare di continuare nel mio percorso di crescita. Un attaccante del genere si affronta in vari modi, in base alla posizione in campo nel quale ti ritrovi a fronteggiarlo».

The post Bremer non si fida della Roma: «Sarà una partita complicata. Lukaku? Lo affronterò così» appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG