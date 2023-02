Sono queste a Sky Sport le indiscrezioni sulla formazione della Juventus, Guardalà rivela la tentazione di Allegri.

Ecco le parole del giornalista Guardalà, ecco cosa dice a Sky Sport sulla possibile formazione della Juventus contro il Nantes: “Sarebbe una sorpresa, significa che Allegri ha dei timori su Vlahovic che arriva da un lungo periodo di stop e da tante partite giocate di fila. Magari preferisce avere cambi importanti in panchina e iniziare con una soluzione non definitiva. In genere si parte con la squadra migliore e poi si ricorre ai cambi. Se questo sarà non pensiamo che Allegri consideri Kean migliore di Vlahovic, ma magari vuole giocarsi la carta Vlahovic a partita in corso.”

Fabio Capello a Sky Sport parla delle assenze: “La mancanza di Chiesa è grave, lui e Pogba fanno la differenza e sono perdite molto pesante. C’è però qualcosa che non funziona. Tanti giocatori operati al crociato ci mettono tantissimo tempo a recuperare. A Roma quando ero io allenatore Emerson dopo 5 mesi era in campo.“

