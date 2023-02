Sono queste le parole del tecnico della Juventus, Max Allegri, ecco cosa dice a Sky Sport dopo la vittoria contro il Nantes.

Ecco le parole di Max Allegri, ecco cosa dice l’allenatore della Juventus, a Sky Sport dopo il passaggio del turno contro il Nantes grazie ad una tripletta di Di Maria: “Non è che perché siamo stati eliminati dalla Champions League, è facile vincere l’Europa League. Non lo è, ma abbiamo il dovere di provare ad arrivare in fondo, così come in campionato. Stiamo cercando di arrivare ovunque piano piano. A parte il Napoli che fa un campionato a sé, la squadra si sta comportando bene. Abbiamo sbagliato in Champions, ma abbiamo fatto 47 punti in campionato, saremmo alla pari con l’Inter.”

Conclude così: “Siamo in semifinale di Coppa Italia, poi è normale che vedere la Juve a 32 punti fa strano. Ma vedo la stagione più che positiva, è mancato Pogba, è mancato Di Maria, Vlahovic, Bonucci, Cuadrado, ma abbiamo trovato dei giovani interessanti. Ora stanno rientrando tutti e ci sarà bisogno di tutti. Non snobberemo né il campionato e né l’Europa League”.

