Sono queste le parole del presidente del Milan, Paolo Scaroni, ecco cosa dice il presidente durante la festa di Fondazione Milan.

Ecco cosa dice Paolo Scaroni, il presidente del Milan discute così durante la festa della fondazione, le parole riportate da MilanNews.it: “È una cosa bella che ho ereditato, credo che l’abbia creata Galliani e a lui dobbiamo anche questo oltre a tutto il resto. Abbiamo fatto tante cose in tutti questi anni, aiutando persone e situazioni in Italia e all’estero e abbiamo intenzione di continuare a farlo“.

Conclude così: “Parlo da tifoso: mi sembra che abbiamo un altro passo. Il calcio è imprevedibile. Finale del Mondiale: per 70 minuti la Francia non è esistita; nel calcio c’è un’alchimia che si crea per cui si possono fare grandi cose e anche momenti difficili, che bisogna aspettare che passino. Le tre italiane vittoriose in Champions mi piacciono molto. Tifo per le italiane in Europa. Non faccio ripicche italiche. Noi abbiamo bisogno di un calcio italiano che torni protagonista in Europa, a cominciare dal Milan… Mi chiedo se andare o non andare a Londra, perché mi di un po’ di ansia“.

