Guardalà: «Tifosi Juve preoccupati, si rischia di fare peggio dell’anno scorso». Il giornalista fa l’analisi della situazione

Il giornalista Giovanni Guardalà a Sky Sport ha analizzato la situazione della Juve confontandola con quella dello scorso anno.

GUARDALA’ – «Se la Juve non vince con l’Udinese non fa meglio dell’anno scorso, rischia di fare peggio o allo stesso modo anno con però l’eliminazione ai gironi di Champions e la semifinale di Europa League. Quel che preoccupa i tifosi è che la squadra non ha anima e idee di gioco».

