Giovanni Guardalà fa il punto sulla formazione della Juve in vista del match di domani sera con il Napoli: la sua analisi

Giovanni Guardalà ha così fatto a Sky Sport il punto sulla formazione della Juve in vista del match di domani con il Napoli.

LE PAROLE – «Chiesa dovrebbe partire titolare al fianco di Vlahovic nonostante il colpo subito da Alex Sandro. Era solo una botta, niente di grave. Allegri punta a far sbloccare Chiesa come accaduto con Vlahovic tempo fa. E’ in una situazione difficile, particolarmente nervoso come visto col Frosinone».

The post Guardalà: «Yildiz o Chiesa Allegri orientato a schierare lui vicino Vlahovic» appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG