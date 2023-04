Pep Guardiola, allenatore del Manchester City, ha parlato in conferenza stampa del Milan prossima avversaria in Champions dell’Inter

Pep Guardiola, allenatore del Manchester City, ha parlato in conferenza stampa.

PAROLE – «Quando giochi questa competizione come ha fatto il Napoli, per come ha giocato per tutta la stagione, in modo davvero magnifico, e sei tanto avanti in campionato rispetto al Milan, la gente crede che in Champions sia la stessa cosa. Giocare contro il Milan che ha tanta storia è come giocare contro il Bayern Monaco, non so quanti trofei abbia nella sua bacheca. Ci sono stati Sacchi, Capello, Maldini e Costacurta. Questa è la storia che fa parte di questa competizione, per questo queste squadre sono così forti».

L’articolo Guardiola avvisa l’Inter: «Giocare contro il Milan è come giocare contro il Bayern Monaco» proviene da Inter News 24.

