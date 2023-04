Team of the week Champions League, tre giocatori nerazzurri inseriti nella speciale formazione della Uefa

Sono tre i giocatori dell’Inter inseriti nella speciale formazione stilata dalla Uefa per il “Team of the week”. Dopo un quarto di finale giocato ad altissimo livello riuscendo a strappare il pass per la semifinale della competizione, sono stati selezionati Nicolò Barella, Federico Dimarco e Lautaro Martinez. Completano la formazione Courtois, Rodrygo e Valverde del Real Madrid, De Bruyne e Akè del Manchester City, Leao del Milan e Aursnes del Benfica.

L’articolo Team of the week Champions League, tre interisti inseriti nella formazione proviene da Inter News 24.

