Grandissima gioia per l’Inter dopo il passaggio alla semifinale della Champions League che ha sicuramente dato una grandissima dose si energia e portato il morale della squadra alle stelle, facendo capire a ciascun componente le proprie potenzialità. Domenica però, alle ore 12:30, si dovrà tornare in campo allo stadio Castellani contro l’Empoli per la 31a giornata del campionato di Serie A. I nerazzurri non vincono da cinque partite, dove hanno collezionato quattro sconfitte e un pareggio scivolando al quinto posto in classifica a -2 dalla zona Champions. La carica data dalla notte europea dovrà trasformarsi in rabbia per andare a caccia della vittoria anche in ambito italiano, con un quarto posto da riconquistare con le unghie e con i denti dopo le ultime deludenti prestazioni.

L’articolo Inter, tanta gioia e morale alle stelle ma domenica c’è l’Empoli al Castellani proviene da Inter News 24.

