Il tecnico del Manchester City ha rilasciato una dichiarazione alla vigilia della finale di Champions League contro l’Inter

Ai microfoni di Sport Mediaset, Pep Guardiola parla così dell’attesa finale di Champions League di domani tra il suo Manchester City e l’Inter:

LE PAROLE- «E’ una partita, l’Inter è anche stanca per le tante partite giocate ma in finale la stanchezza non c’è. Grande merito ad Inzaghi, ha vinto con Conte il campionato poi ha vinto due Coppe ed il calcio italiano è duro e difficile. Sono tatticamente bravissimi, se devono difendere novanta minuti lo fanno. Se non vinciamo saremmo la seconda squadra più forte d’Europa»

