Il Manchester City ha battuto 4-0 il Real Madrid e ora il 10 giugno si giocherà la finale di Champions League contro l’Inter.

Sky Sport ha intervistato due protagonisti della vittoria del Manchester City contro il Real Madrid; ecco le dichiarazioni di Pep Guardiola sull’Inter. “Una finale contro una squadra italiana non è la partita migliore che si possa avere. Dobbiamo prepararci mentalmente per questa finale e ci sarà tempo per farlo“.

Champions League

L’attaccante esterno Bernardo Silva, autore ieri di una doppietta, invece ha parlato così: “Ho guardato la partita martedì, e ho guardato anche le partite contro Barcellona, Bayern Monaco e Benfica, che è la mia squadra: mi sembrano molto forti e organizzati difensivamente, veloci in contropiede e bravi sui calci piazzati. Sarà dura, ma ci proveremo“.

L’articolo Guardiola e Bernardo Silva si preparano ad affrontare l’Inter proviene da Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG