Pep Guardiola elogia Roberto De Zerbi, prossimo avversario in Premier del suo Manchester City

Pep Guardiola, in conferenza stampa, elogia Roberto Zerbi in vista del match di Premier che li metterà contro.

LE PAROLE – «Abbiamo parlato due o tre volte di calcio, ora sono contento sia arrivato in premier. Ho visto le sue ultime due partite, ha già messo in pratica il suo stile. Il suo impatto sul calcio inglese sarà massiccio, fa giocare la sua squadra in modo contro-culturale rispetto al gioco italiano. Non importa la qualità dei giocatori, se credi al 100% nella tua idea di gioco puoi farcela».

