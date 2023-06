L’allenatore del Manchester City, Pep Guardiola, ha parlato di Lautaro Martinez, che affronterà in finale con l’Inter

Intervistato da ESPN, Pep Guardiola ha rilasciato alcune dichiarazioni in prospettiva Finale di Champions League tra Manchester City ed Inter, soffermandosi su Lautaro Martinez, numero 10 dei nerazzurri e pericolo numero uno per la difesa dei Citizen.

SU LAUTARO –: «Volevamo ingaggiarlo nel 2020? Hai visto un giocatore al mondo che il City non voleva ingaggiare? Hehe… È un giocatore eccezionale, campione del mondo… In quell’anno avevamo Agüero e Gabriel Jesús, quindi Lautaro non è mai stato una possibilità».

