L’ex difensore e capitano dell’Inter Beppe Bergomi rivela come vedrebbe Scalvini alla corte di Inzaghi.

Beppe Bergomi a Sky Sport ha parlato di Inter tra campo e mercato. “Alla stagione dell’Inter do un voto molto alto. Perché ha vinto due Coppe e non è mai scontato. È terza in campionato e si è garantita la CL ed è in finale. Le do un 8“.

Edin Dzeko

“Dzeko e Lukaku? Bel dubbio, ma in certe manifestazioni possono cambiare le gerarchie anche all’ultimo momento. Credo che Inzaghi si porterà questo dubbio fino all’ultimo. Scalvini? Il braccetto di Gasperini è un ruolo diverso rispetto a quello di Inzaghi. Un’interpretazione diversa del ruolo, ma è un ragazzo molto intelligente“.

L’articolo Bergomi: “Per l’Inter stagione da 8, Scalvini? Gasperini interpreta il ruolo di braccetto in maniera diversa rispetto a Inzaghi” proviene da Notizie Inter.

