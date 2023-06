L’allenatore del Manchester City Pep Guardiola riempie di elogi la squadra di Simone Inzaghi.

Il primo pensiero in conferenza di stampa di Pep Guardiola è complimentarsi con l’Inter. “Voglio congratularmi prima di tutto con l’Inter. Non c’è cosa che possa alleviare il dolore, sappiamo cosa si prova perché lo abbiamo provato due anni fa, ma essere la seconda miglior squadra d’Europa è una grande cosa”.

delusione Inter Dzeko Acerbi Srkiniar

“La seconda cosa che voglio dire è per il mio direttore sportivo e per il mio CEO: molti club dopo la sconfitta di due anni fa avrebbero distrutto questo progetto, invece noi abbiamo continuato a lavorare ed era scritto nelle stelle. Loro potevano segnare alla fine e la partita poteva andare ai supplementari, ma è andata bene per noi. Se vinci in Europa sei considerato tra i migliori, al di là del percorso che fai in campionato. Lo abbiamo fatto contro una squadra eccezionale“.

