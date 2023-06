L’esperto di mercato Fabrizio Romano ha fatto il punto del calciomercato dell’Inter, con il nome di Carlos Augusto nel mirino

Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano su Twitter, l’esterno del Monza Carlos Augusto sarebbe un interesse concreto dei nerazzurri.

L’Inter ha intenzione di avviare i contatti la prossima settimana, in caso di addio di Robin Gosens:

LE PAROLE- l’Inter porterà avanti i dialoghi con il Monza per Carlos Augusto nella prossima settimana. È un obiettivo concreto per il ruolo di esterno sinistro, non ci sono problemi sui termini contrattuali personali. Anche il Nottingham Forest si è informato all’esterno brasiliano, ma l’Inter è in vantaggio

L’articolo Romano: «Inter, pronti nuovi contatti per Carlos Augusto» proviene da Inter News 24.

