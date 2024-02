Pep Guardiola si inchina all’Inter, il tecnico del Manchester City loda in questo modo il lavoro di Simone Inzaghi, bellissime parole

Pep Guardiola estasiato dall’Inter. Alla vigilia dell’incontro con il Luton in FA Cup, l’allenatore del Manchester City ha parlato così dei nerazzurri, avversari nell’ultima edizione della Champions League. Colpito dalla forza palesata dai nerazzurri in stagione.

GUARDIOLA – «Guardate la qualità dei nostri avversari qui e in Europa, guardate l’Inter adesso, sta letteralmente volando in Italia, e la scorsa stagione si diceva: ‘Ah l’Inter in finale di Champions League…’.

Noi sapevamo che sarebbe stata dura e guardate adesso: vinceranno il campionato italiano se va tutto bene e segnano tre o quattro gol a partita. In Champions League hanno battuto un avversario duro all’andata, incredibilmente forte come l’Atletico Madrid. Non credete a chi dice, ogni settembre, che il City vincerà tutto con facilità. Gli avversari sono durissimi»

