L’allenatore del Manchester City, Pep Guardiola, ha rilasciato qualche dichiarazione nei confronti dell’Inter in ottica Champions

Guardiola parla ancora una volta dell’Inter al Daily Mail, parlando della Champions League.

«Ho detto alla squadra che il motivo per cui siamo qui non è Istanbul, non è l’Inter. Il motivo per cui siamo qui è Monaco, Liverpool, Tottenham, Lione. È una finale contro il Chelsea che abbiamo perso e gli ultimi minuti contro il Real Madrid. Non si trattava solo di portare qui Pep e vincere immediatamente, è un processo. Otto anni di lavoro con tante delusioni ma fa parte della vita».

