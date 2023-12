L’Inter punta fortemente alla seconda stella, ma dall’altra parte non deve lasciare per strada gli altri obiettivi di coppa

Per quanto l’Inter punti fortemente alla seconda stella, dall’altra parte la squadra di Simone Inzaghi non deve lasciare nulla al caso: mantenendo il concetto “due piedi in due squadre” visto anche ciò che ha portato la sconfitta di Coppa Italia.

C’è la Champions League che è pur sempre un traguardo molto importante, dove i nerazzurri non devono tralasciare per quanto lo scudetto sia l’obiettivo primario.

L’articolo Inter, occhio a non tralasciare le coppe: due piedi in due scarpe (tra campionato e Champions) proviene da Inter News 24.

