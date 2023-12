La permanenza di Arnautovic all’Inter? Tutto dipenderà dalla sua continuità all’interno del contesto nerazzurro. Ecco l’analisi

Dalla depressione all’esaltazione; da partente a giocatore decisivo. Basta poco per far cambiare i giudizi in casa Inter: soprattutto se si tratta di Marko Arnautovic. Il centravanti ex Bologna è stato assai decisivo contro il Lecce con il tacco a Barella.

Come si giocherà la sua permanenza in nerazzurro nonostante tutte le voci di mercato? La risposta sta all’interno di una semplice parola: continuità. Se riuscirà a mantenersi ad alti livelli dovrà essere sempre ad alti livelli, per quanto il posto da titolare non sia quasi sempre garantito.

L’articolo Arnautovic, permanenza possibile all’Inter? Una soluzione chiamata continuità proviene da Inter News 24.

