Guarino analizza la sconfitta nel Derby: «L’approccio non era sbagliato ma se concedi due gol…». Le parole dell’allenatrice

Rammarico, delusione ma anche consapevolezza e speranza per il futuro. Così Rita Guarino ad Inter Tv dopo il derby perso Milan Women – Inter.

PARTITA – «Meglio nel secondo tempo, ancora una volta però ci mettiamo ingenuità e creiamo episodi che aprono le partite a favore dell’avversario e cambiano l’inerzia. L’approccio non era sbagliato ma se concedi due gol cambi l’inerzia e diventa complesso andare sotto di due gol e recuperare una partita».

PUNITE DAGLI EPISODI – «Purtroppo più di una volta quest’anno siamo andati fuori per episodi simili. Sicuramente la reazione è buona ma non possiamo iniziare sempre la partite dando vantaggio agli avversari. È una cosa che ci portiamo avanti fa più partite ed é un aspetto che non ci aiuta a raccogliere i punti che vorremmo».

The post Guarino analizza la sconfitta nel Derby: «L’approccio non era sbagliato ma se concedi due gol…» appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG