Pioli analizza la prestazione di Thiaw: «Stava bene. Il suo errore non è dipeso da questa cosa». Le dichiarazioni del tecnico

Le parole di Stefano Pioli in conferenza stampa nel post partita di Monza Milan. Ecco cosa ha detto l’allenatore sul difensore Thiaw, protagonista in negativo della sconfitta rossonera per 4-2.

THIAW – «Stava bene e poteva giocare dell’inizio. L’errore non è dipeso dal fatto se poteva giocare o meno dall’inizio».

