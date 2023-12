Gudmundsson a Sky: «Il punto va bene, ma pensavo che il Genoa potesse battere la Juve». L’intervista dopo la partita

Gudmundsson, autore del gol del pareggio del Genoa contro la Juve, ha concesso un’intervista a Sky Sport dopo la partita.

L’ANALISI – «Abbiamo giocato bene, siamo stati una squadra compatta. Va bene il punto, è buon risultato, ma ad un certo punto pensavo fosse possibile la vittoria per il Genoa».

LA CRESCITA DAL PRIMO GOL ALLA JUVE – «Non posso dire di essere un giocatore diverso, io sono sempre lo stesso, Però ho capito meglio come si gioca in Italia, ho compreso anche la cultura e i miei compagni. In questi due anni ho lavorato molto».

LA SINERGIA CON GLI ATTACCANTI – «Io mi so adattare alle qualità differenti dei giocatori, in base a quelle mi adatto, devo sapere a giocare in modo diverso in base all’attaccante che ho vicino, ma non ho preferenze. Con Retegui ho un modo differente di giocare».

