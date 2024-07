I nerazzurri molto probabilmente effettueranno poche operazioni di mercato in entrata: nonostante ciò l’islandese continua ad essere accostato.

L’Inter ha già fatto il grosso sul mercato in vista della prossima stagione: gli acquisti di Taremi, Zielinski e Josep Martinez sono cosa fatta anche se non sono ancora confermati ufficialmente. I dirigenti monitoreranno il mercato dei giovani alla ricerca di qualche occasione ma siccome la prossima stagione sarà molto più lunga delle altre potrebbe servire un quinto attaccante.

Mani legate

Il nome di Albert Gudmundsson continua a rimbalzare in orbita nerazzurra anche se allo stato attuale è difficilissimo che l’Inter possa acquistarlo. Un fattore che potrebbe rallentare, o in qualche modo condizionare, l’arrivo dell’islandese è rappresentato dalla situazione legata a Marko Arnautovic. L’attaccante austriaco sarebbe poco incline a lasciare il club, chiudendo le porte a qualsiasi trattativa di cessione. Senza una sua partenza un ipotetico quinto attaccante non potrà far parte della lista Champions. A parte questo ovviamente servirebbe anche raggranellare i soldi necessari a finanziare l’operazione col Genoa: i liguri chiedono cifre superiori ai 30 milioni, i nerazzurri, insomma, dovrebbero riuscire a cedere parecchi giovani.

Marko Arnautovic

La situazione

Nonostante le difficoltà e le incertezze, l’Inter non sembra volersi arrendere facilmente sul fronte Gudmundsson. Come riporta Calciomercato.com, il club valuta diverse opzioni, tra cui l’ipotesi di un trasferimento sul modello di quello che ha portato Frattesi a Milano. Una soluzione simile, ovvero che contempli un prestito con obbligo di riscatto, potrebbe rappresentare la chiave per arrivare all’attaccante islandese. C’è da sottolineare però che Gudmundsson vorrebbe giocare nell’Inter e sembrerebbe disposto ad aspettare i vari tentativi dei nerazzurri di creare le condizioni per l’affare.

