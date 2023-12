Gudmundsson è la “bestia nera” della Juve: il dato dell’attaccante del Genoa dopo il gol del definitivo 1-1

Due degli ultimi tre gol del Genoa contro la Juventus in Serie A sono arrivati con Albert Gudmunsson. L’attaccante islandese, in gol ieri per l’1-1 definitivo, aveva già colpito i bianconeri il 6 maggio 2022.

In generale Gudmundsson ha segnato due reti contro la Juventus in campionato e contro nessun’altra squadra conta più marcature nella competizione (due anche contro l’Udinese). Una vera e propria “bestia nera” per i bianconeri…

