Intervenuto ai microfoni di Dazn al termine di Genoa-Salernitana, Albert Gudmundsson, obiettivo del calciomercato Milan, ha parlato così anche del suo percorso di crescita.

L’IMPORTANZA DELLA VITTORIA – «Non abbiamo giocato il nostro miglior match ma siamo contenti per la vittoria. C’era questa sensazione che anche stasera potessimo subire gol ma siamo sopravvissuti. Ed è importante così».

SE PENSAVO DI INIZARE COSÌ BENE IN SERIE A? – «È solo l’inizio della stagione. Non ho ancora fatto nulla. La stagione scorsa mi ha dato fiducia ma non vale più niente. Adesso devo migliorare molto di più giorno dopo giorno».

