Lee Kang-In, autore del gol del 3 a 0 del PSG in Champions League contro il Milan, è stato elogiato da Luis Enrique

Intervenuto in conferenza stampa, l’allenatore del PSG, Luis Enrique dispensa parole d’elogio nei confronti di Lee Kang-In, autore del gol del 3 a 0 nell’ultimo match in Champions League contro il Milan.

LE PAROLE – «Abbiamo tante aspettative e speranze per lui. Conosciamo il suo livello. Non perde palloni, crea superiorità numerica grazie al dribbling. È un giocatore che ha qualità fisiche molto elevate, sia in difesa o in attacco. Può portarci tante cose, oltre ad essere versatile. Può giocare da esterno destro o sinistro, al centro, a centrocampo, nel falso nove. Per un allenatore è una grande soddisfazione, la sua versatilità può fare la differenza».

