La Juve vince in extremis contro l’Hellas Verona e supera sia il Milan che l’Inter: ecco la classifica della Serie A aggiornata

Cambia la classifica della Serie A, con la Juve che si prende (almeno momentaneamente) il primo posto, superando in un sol colpo sia Milan che Inter, in attesa delle partite delle due milanesi. Successo per i bianconeri contro l’Hellas Verona grazie al gol al 96′ di Cambiaso.

Juventus 23*

Inter 22

Milan 21

Fiorentina 17

Napoli 17

Atalanta 16

Bologna 15*

Roma 14

Lazio 13

Lecce 13*

Monza 12

Frosinone 12

Torino 12*

Genoa 11*

Sassuolo 11*

Verona 8*

Empoli 7

Udinese 6

Salernitana 4*

*= una partita in più.

