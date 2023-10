Il giornalista Alfredo Pedullà si è espresso duramente sulla decisione di sanzionare Tonali con una multa di 20.000 euro

Intervenuto su Sportitalia, Alfredo Pedullà si esprime duramente in merito alla decisione della sanzione di 20.000 euro inflitta all’ex Milan, Sandro Tonali, per scommesse.

LE PAROLE – «C’è da vergognarsi, non esiste una cosa del genere. Se fai inversione ad u in autostrada ti daranno la patente sospesa per 16 mesi? Ti daranno 1.800 euro di multa Devi andare a fare i corsi di recupero? Non credo. Devi aspettare 1 anno e 6 mesi, riavrai la patente, paghi la multa e stai muto, altrimenti ti danno due cazzotti. Si deve soltanto vergognare il signore che scommette sulle proprie partite. Io non voglio fare i nomi, ma i nomi sono quelli. Si devono soltanto vergognare. La ludopatia è una barzelletta. Se tu sventri il regolamento sei morto. Quando torneranno non sarà come prima: un anno, che ti hanno dato concedendoti la grazia, non cancella quello che hai fatto».

