Gudmundsson Juve, possibile assalto in estate! Cifre e dettagli sul futuro della stella del Genoa

Anche Gudmundsson è in cima alla lista della Juve in vista del mercato estivo. Solo Mauro Icardi, tra il 2013 e il 2015 con Sampdoria e Inter, è riuscito a fare tre gol ai bianconeri nelle prime tre partite disputate.

Come riportato da La Stampa, possibile l’assalto in estate per anticipare la concorrenza ed evitare un’asta alla Koopmeiners: la sua valutazione, però, è già di 30 milioni di euro.

