L’attaccante islandese fa gola a moltissimi club ed i liguri hanno dovuto faticare per trattenerlo già solo a gennaio.

Albert Gudmundsson è la stella del Genoa che sta brillando fortissimamente in questa stagione, la sua prima in Serie A.

Il profilo

Il club ligure proprio 2 anni fa lo comprò dall’AZ Alkmaar per poco più di 1 milione di euro: allora i rossoblù erano in Serie B; nella serie cadetta l’islandese ha segnato 11 reti mentre ora in Serie A è a quota 9.

Alexis Sanchez

Le trattative

La Fiorentina ha provato a prenderlo fino a ieri, alle ultimissime ore della sessione invernale: il Grifone ha rifiutato più di 20 milioni di euro, più o meno la stessa cifra che i viola avevano offerto all’Inter inutilmente per Valentin Carboni. I rossoblù si erano già privati di Dragusin e cedere anche l’islandese avrebbe significato indebolire troppo la squadra: a giugno però appare scontato che Gudmundsson sarà ceduto. Nei giorni scorsi ci ha pensato anche la Juventus senza però arrivare a formulare un’offerta, la prossima estate potrebbe provarci l’Inter, come riporta la Gazzetta dello Sport. Tuttavia l’esborso economico richiesto è tale che servirebbe la cessione di un big per finanziare l’affare.

L’attacco dei nerazzurri

L’Inter chiuderà la stagione con i 4 attaccanti con cui l’ha cominciata: a fine stagione Sanchez quasi certamente non vedrà rinnovato il suo contratto mentre Arnautovic ha un altro anno di contratto. Al posto del cileno dovrebbe arrivare Taremi a parametro zero mentre è ancora incerto il futuro di Valentin Carboni che tanto bene sta facendo al Monza.

