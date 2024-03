Gudmundsson Milan, Gilardino: «Se ci sono dei problemi nello spogliatoio? Vi dico che…». Le parole in conferenza stampa

L’allenatore del Genoa Gilardino ha presentato in conferenza stampa il match contro la Juventus analizzando le ultime prestazioni di Gudmundsson, calciatore seguito dal calciomercato Milan.

PAROLE – «Una situazione molto serena. E’ positivo innanzitutto che ci sia voglia di far gol. Ci sono delle gerarchie, ho parlato con Mateo che ha questa voglia di far gol in ogni momento, ma è normale. Detto questo, c’è una gerarchia e Albert batte i rigori. Non c’è nessun tipo di problema, dobbiamo pensare al bene della squadra. Puntiamo molto su Vitinha, così come su Albert e Mateo. Devo però tenere conto del grandissimo equilibrio che dobbiamo mantenere nella gara. Però c’è la voglia di andare a fare una grande partita contro una grande squadra. Una partita di grande coraggio e personalità come a Milano contro l’Inter».

