Massimo Ceccarini ha fatto il punto del campitolo rinnovi in casa Inter, coi nomi di Lautaro e Barella in cima alla lista: le parole

Nel suo editoriale per TMW, Massimo Ceccarini si concentra sull’Inter e sul capitolo rinnovi, che vede come primi nomi della lista Lautaro e Barella.

RINNOVO LAUTARO – «I segnali sono chiari anche se c’è ancora da lavorare. L’incontro di mercoledì a Madrid tra il suo agente Camano e i dirigenti nerazzurri è stato comunque molto importante. I contatti tra le parti ci sono sempre stati ma era da gennaio che le parti non si vedevano di persona. L’appuntamento nella capitale spagnola infatti non ha fatto altro che confermare le reciproche volontà.

Tutti si stanno muovendo per trovare al più presto l’accordo. Probabilmente tutto questo avverrà prima della fine della stagione e aprile potrebbe essere il mese decisivo. La richiesta del bomber argentino è un miglioramento dell’ingaggio per arrivare vicino ai 10 milioni di euro netti a stagione. L’Inter è partita da 8 come base fissa e sta cercando la soluzione per arrivare a questa cifra. Marotta e Ausilio hanno buttato giù alcune idee per trovare la quadratura del cerchio ma è chiaro che servirà l’ok della proprietà per alzare la parte fissa. Dopodiché non ci saranno difficoltà ad inserire bonus. Il prossimo incontro sarà quello determinante e la percezione è che dovrebbe essere quello definitivo per allungare il contratto fino al 2028 magari con opzione per l’anno successivo»

RINNOVO BARELLA – «Ancora più avanti è la situazione riguardante il rinnovo di Barella. Il centrocampista nerazzurro è un altro dei punti di riferimento della squadra. E l’Inter si è mossa per tempo per blindare anche lui. L’obiettivo è arrivare sui 7 milioni di euro complessivi. Le basi sono state gettate da tempo. Manca davvero poco, la fumata bianca è a un passo. Barella si legherà così all’Inter fino al 2029»

L’articolo Rinnovo Lautaro, Ceccarini conferma: «L’Inter non ha niente da temere. Su Barella dico questo» proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG