Mercato Milan, l’Inter piomba su due obiettivi rossoneri: il piano per Zirkzee e non solo. Ecco come l’idea dei nerazzurri

In cima alla lista del mercato Milan per l’attacco è finito il nome di Joshua Zirkzee. Nelle ultime ore si è parlato anche di un interesse da parte dell’Inter nei suoi confronti. Il centravanti del Bologna non è l’unico tra gli obiettivi in comune tra i rossoneri e i nerazzurri. A parlarne è il giornalista Matteo Barzaghi sul proprio canale YouTube.

PAROLE – «Zirkzee? L’Inter potrebbe fare un colpo alla Pavard in attacco, non credo che lui costi molto di più, anche perché col Bologna si possono provare delle operazioni parallele, sfruttando un buon canale che abbiamo già visto con Arnautovic e Fabbian. Si potrebbero trovare delle contropartite tecniche in modo da abbassare la cifra cash. E’ un sogno, ma si può provare. C’è anche quel Guirassy di cui avevamo molto parlato a gennaio. C’è ancora la clausola da 17 milioni e mezzo, costerebbe dunque molto meno. Piace tanto anche al Milan»

