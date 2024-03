Infortunio Maignan, a Milanello si respira una sensazione: le ULTIME in vista di Hellas Verona Milan, gara di domani in Serie A

L’infortunio rimediato da Mike Maignan contro lo Slavia Praga in Europa League aveva fatto un po’ preoccupare il Milan, che ha poi tirato un sospiro di sollievo dopo l’esito degli esami strumentali ai quali si è sottoposto ieri. Sky Sport riferisce le sensazioni che si respirano a Milanello.

Sensazioni positive. La convinzione è che il francese oggi potrebbe essere in campo per l’allenamento di giornata, qualora fosse così l’estremo difensore potrebbe giocare da titolare contro l’Hellas Verona nel match di domani in campionato.

The post Infortunio Maignan, a Milanello si respira una sensazione: le ULTIME in vista di Verona Milan appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG