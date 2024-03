Milan Femminile, oggi il via delle Poule Scudetto e Retrocessione: il programma delle rossonere che riposeranno

La stagione del Milan Femminile non è ancora finita: le rossonere, dopo la conclusione del campionato, si giocano la permanenza in Serie A Femminile con la Poule Salvezza. Quest’ultima ha inizio proprio oggi, così come la Poule Scudetto.

Tuttavia alle rossonere di Corti spetterà un turno di riposo in questa prima giornata: nella quale, invece, si sfideranno Pomigliano e Sampdoria, e Como e Napoli.

