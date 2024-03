Giuseppe Sala, sindaco di Milano, ha risposto a Matteo Salvini sulla questione San Siro e sul nuovo stadio del Milan

Intervistato da Repubblica, Giuseppe Sala, sindaco di Milano, ha risposto a Matteo Salvini sulla questione San Siro e sul nuovo stadio del Milan:

LE PAROLE – «Purtroppo, il ministro Salvini non ha alcuna competenza manageriale. Vive in un mondo in cui tutto sembra dipendere dalla ‘volontà’ politica e rilascia dichiarazioni in libertà che non hanno nessuna attinenza con la realtà. Non aver di fatto mai lavorato lo porta solo a sognare ponti e altre opere di fantasia, ma senza preoccuparsi della fattibilità pratica. Come se contassero solo le parole. In realtà ciò che conta sono i fatti»

The post San Siro Milan, Sala bacchetta Salvini: «Parla di cose fantasiose e di ponti. Ciò che conta è questo» appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG