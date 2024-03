Calendario Milan, Stefano Pioli ha le idee chiare in vista dei quarti di finale di Europa League con la Roma: pronto il turnover

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, Stefano Pioli ha le idee chiare in vista della sfida dei quarti di finale di Europa League contro la Roma, sorteggiata ieri nella cerimonia di Nyon.

Nelle tre partite precedenti l’andata, in programma l’11 aprile, contro Verona, Fiorentina e Lecce, il tecnico del Milan doserà le forze per arrivare al meglio all’appuntamento decisivo della stagione. Il campionato non verrà snobbato ma è chiaro che gran parte del futuro dell’allenatore dipenderà dal percorso in Europa.

