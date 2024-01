Guirassy Milan ancora in piedi! L’attaccante è pronto a lasciare lo Stoccarda: le ultimissime novità sull’affare

Non sarebbe ancora del tutto tramontata l’ipotesi Guirassy per l’attacco del Milan. Come riportato da Tuttomercatoweb, l’attaccante ha aperto a un trasferimento a gennaio.

Tuttavia l’ostacolo più grande resta l’alto ingaggio chiesto dal giocatore, oltre alla Premier League che osserva sempre interessata sullo sfondo ed è pronta a intervenire.

The post Guirassy Milan ancora in piedi! L’attaccante è pronto a lasciare lo Stoccarda appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG