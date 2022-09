Sono queste le parole di Gullit l’ex rossonero che parla al Festival dello Sport così di Maldini e del Milan in generale.

Secondo quanto raccolto da TMW, sono queste le parole di Ruud Gullit al Festival Dello Sport, che parla così del Milan e di Maldini: “Non mi aspettavo che potesse fare il dirigente, ma del resto anch’io non avrei mai pensato di diventare un allenatore. Quando Maldini chiama un giocatore, penso che voglia firmare subito. E’ importante per il Milan avere uno come lui, sono felice per il club. Paolo ha avuto problemi con la società, è stato abbandonato e dopo è tornato al Milan. Mi fa piacere che almeno uno di quella che è stata la mia squadra sia rimasto al Milan. Penso che Maldini sia la storia del Milan. Quando un giocatore viene chiamato da Paolo Maldini c’è più possibilità che firmi un contratto.“

Paolo Maldini

Conclude così Gullit: “Il Milan ha bisogno di fuoriclasse. C’era anche Ibrahimovic (prima dell’infortunio, ndr), ma sono contento il Milan abbia uno come Leao. Servono giocatori così per aprire le partite quando si è in difficoltà.“

