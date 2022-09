Ruud Gullit, intervistato dalla Gazzetta dello Sport, ha parlato così dell’operato di Maldini al Milan come direttore tecnico

Ruud Gullit, intervistato dalla Gazzetta dello Sport, ha parlato così dell’operato di Maldini al Milan come direttore tecnico. Le sue dichiarazioni.

«Per me è stata una sorpresa. Aveva lasciato la società con un po’ di dispiacere, poi è rientrato e ha fatto benissimo. D’altronde Paolo sa come comportarsi, ha competenza. E per un giocatore sapere che lo vuole Maldini fa tanta differenza: anzi, cambia tutto.»

