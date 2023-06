L’ex capitano del Manchester City Ilkay Gundogan ha salutato la sua vecchia squadra attraverso un lungo messaggio in cui ripercorre quanto accaduto contro l’Inter.

Ilkay Gundogan attraverso una lettera a The Players Tribune ha parlato anche della finale di Champions League. “Ricordo solo che Kyle Walker, che aveva saputo che non avrebbe giocato dal primo minuto, nello spogliatoio disse quanto ci amasse tutti e disse: ‘Questo è sempre stato il mio sogno, andate fuori e realizzatelo’. Non posso dire molto sulla partita. È ancora sfocato come ricordo. Non abbiamo giocato al meglio, devo ammetterlo. Penso che fossimo tutti un po’ titubanti”.

“Ma abbiamo trovato un modo per vincere, come fanno tutti i campioni. La cosa che ricordo di più è quando l’arbitro ha fischiato la fine. Sono appena crollato per il nostro obiettivo, metto la testa nell’erba, cerco di elaborare tutto. Quando mi sono alzato, la prima cosa che ho visto sono stati tutti i giocatori dell’Inter seduti intorno a me in lacrime. Conoscevo così bene quella sensazione, quindi sono andato da loro e ho detto loro che avrebbero dovuto essere orgogliosi della loro stagione e di continuare a combattere. Mi ha aiutato a mettere tutto in prospettiva. I margini sono così sottili durante una finale. Poteva tranquillamente andare in un altro modo“.

