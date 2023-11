Gundogan: «Con la Turchia di Calhanoglu, sarà una partita speciale» Le parole del centrocampista del City

Sabato sera, Ilkay Gündoğan, sfiderà con la sua Germania, la Turchia del centrocampista dell‘Inter, Hakan Calhanoglu. Ecco il pensiero del giocatore del City sul match:

«Sarà una partita speciale per me, forse sarà un po’ strano giocare contro la Turchia per la prima volta in carriera. Dopotutto è la mia città natale, dove vive la mia famiglia – ha raccontato il centrocampista del Barcellona -. Naturalmente ho un grande legame con la Turchia e lo avrò sempre; cerco di andarci almeno una volta all’anno. Trascorro le vacanze, adoro passare il tempo in Turchia. Ho molti amici, in rosa la Turchia ha alcuni giocatori che conosco come Çağlar Söyüncü e Hakan Çalhanoğlu. Entrambe le squadre vorranno dare il meglio di loro in campo.Penso che l’atmosfera allo stadio sarà molto bella. Sarà una bella partita. Vogliamo mostrare una buona prestazione di squadra e vincere»

