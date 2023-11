Dumfries sempre più fondamentale: l’Inter vuole blindarlo, offrendogli un super contratto

Denzel Dumfries è partito benissimo in questa prima parte di stagione, aiutando l‘Inter ad ottenere ottimi risultati in campionato e in coppa.

Come si legge sul Corriere dello Sport, il club di Via della Liberazione, sarebbe pronto a blindare l’esterno olandese, con un nuovo contratto fino al 2027 ed un adeguamento dell’ingaggio a 4 milioni.

«L’olandese ha toccato i suoi massimi livelli di rendimento, è di nuovo una certezza e, anche per questo motivo, in viale Liberazione sono intenzionati a blindarlo con un nuovo contratto in scadenza nel 2027 ed emolumenti alzati fino a 4 milioni a stagione»

L’articolo Dumfries sempre più fondamentale: l’Inter vuole blindarlo proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG