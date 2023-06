Erling Haaland torna a parlare e lancia la sfida all’Inter con il suo Manchester City: le dichiarazioni del centravanti verso la finale di Champions League

Intervistato dai media inglesi, Haaland ha suonato la carica in vista della finale di Champions League contro l’Inter:

«Sarà speciale, ho sempre sognato di giocare la finale di Champions League e sarà un onore giocare questa partita. Il lavoro non è ancora finito, abbiamo fatto una stagione incredibile, ma dobbiamo concluderla nel miglior modo possibile. So che daremo tutti il massimo per vincere questa finale. Dovremo essere al meglio contro un’Inter molto forte e siamo entusiasti di scendere in campo».

GUARDIOLA – «Tutti noi condividiamo la stessa fame e il desiderio di avere successo ogni singolo giorno. Ci aiutiamo l’un l’altro, ed è così che deve essere se vogliamo avere successo. Mi sto davvero divertendo. Sapevo che questo manager, squadra, staff, strutture sarebbero stati di altissimo livello. Ho già imparato tanto da Pep e sono sicuro che ci sarà ancora molto da fare».

L’articolo Haaland: «Ho sempre sognato la finale di Champions. Inter molto forte, ma daremo tutto» proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG