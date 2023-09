Le parole di Haaland sul non aver segnato nella finale di Champions League: «Mi sarebbe piaciuto, ma era secondario, bisognava vincere»

In una intervista a L’Equipe, Erling Haaland ha parlato della finale di Champions League vinta con il Manchester City in cui non è riuscito a segnare. Di seguito le sue parole.

«Avevo segnato alcuni gol durante la stagione, giusto? (ride, ndr). L’esempio comunque è la gara col Real Madrid, forse la miglior partita nella storia del club. Quel giorno ho avuto l’opportunità di segnare due o tre gol, ma Thibaut Courtois ha fatto ottimi interventi. La finale è sempre una partita speciale, è stata molto combattuta. Ovviamente mi sarebbe piaciuto segnare una tripletta, ma in finale non c’è tempo per questo tipo di considerazioni personali, basta vincere. Ho persino pianto perché avevo realizzato il mio più grande sogno»

