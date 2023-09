Le parole di Balogun sul suo trasferimento al Monaco: «Sentivo che era importante andare in una squadra che compete per vincere qualcosa»

Intervistato dal Daily Mail, Florian Balogun si esprime così sul suo trasferimento dall’Arsenal al Monaco. Di seguito le sue parole.

«Alla fine, quando il Monaco era interessato, è stata davvero una decisione facile per me. Ho detto al mio agente: Questo è l’unico posto in cui voglio andare’. E, fortunatamente per me, ha fatto sì che ciò accadesse. Sentivo che, per me, era importante andare ovviamente in una squadra che compete per vincere qualcosa. Sono davvero una grande squadra del campionato francese. E allo stesso tempo voglio giocare. Voglio poter dimostrare a me stesso e dimostrare alla gente che sono capace di giocare e di essere l’attaccante principale di una squadra».

LEGGI ALTRE NOTIZIE SU INTERNEWS24.COM

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG